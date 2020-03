LeBron James a une nouvelle position sur les jeux de la NBA sans fans à cause du coronavirus

Les Lakers de Los Angeles et le monde du sport sont en train de déterminer ce qu’il faut faire car le problème des coronavirus continue de croître chaque jour.

Avec plus de cas de COVID-19 dans le monde, les ligues professionnelles prennent des mesures proactives pour empêcher le virus de se propager et protéger les fans et les athlètes.

Avant leur match contre les Bucks de Milwaukee, LeBron James a été demandé s’il jouerait ou non si les fans étaient empêchés d’assister aux matchs et il était catégorique qu’il ne le ferait pas.

Cependant, il semble que James soit revenu sur sa déclaration précédente, selon Ohm Youngmisuk d’ESPN:

“Eh bien, c’est drôle, parce que lorsqu’on m’a posé la question de jouer sans fans, je ne savais pas qu’il y avait en fait une conversation à huis clos sur le virus en question”, a déclaré James mardi. “Évidemment, je serais très déçu de ne pas avoir de fans, car c’est pour cela que je joue – je joue pour ma famille, je joue pour mes fans.”

James a ensuite ajouté que si c’est finalement ce que la NBA décide de faire, alors il n’aura pas d’autre choix que de respecter la décision:

“Ils disent que personne ne pourrait réellement participer au jeu s’ils décident d’aller à ce point, donc je serais déçu de cela”, a déclaré James. «Mais en même temps, vous devez écouter les gens qui gardent une trace de ce qui se passe. S’ils estiment que c’est mieux pour la sécurité des joueurs, la sécurité de la franchise, la sécurité de la ligue de rendre cela obligatoire, alors nous l’écoutons tous. »

Jusqu’à présent, la ligue a déjà limité l’accès aux vestiaires aux joueurs et aux employés essentiels de l’équipe uniquement tandis que les membres des médias doivent garder leurs distances lorsqu’ils les interrogent. Les mesures ne sont peut-être pas les seules mesures prises par la NBA, car l’épidémie de coronavirus pourrait potentiellement conduire à plus de changements ou de règles pour assurer la sécurité de tous ceux qui travaillent dans et autour des équipes.

C’est une situation inhabituelle pour toutes les personnes impliquées car il reste encore des informations à collecter et comment cela affecte les Lakers et le reste de la ligue reste à voir. Heureusement, les fans peuvent toujours venir regarder les matchs, mais on ne sait pas si et quand il leur sera interdit de venir.

Pour l’instant, la seule chose que Los Angeles puisse faire est de continuer à jouer comme ils l’ont été ces dernières semaines.