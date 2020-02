LeBron James agressif mène les Lakers après les Grizzlies pour commencer la deuxième moitié de la saison 2019-20 NBA

Les Lakers de Los Angeles ont vaincu les Grizzlies de Memphis, 117-105.

Anthony Davis a été contraint de quitter le match car il souffrait d’une blessure à la jambe apparente, mais les Lakers ont pu prendre la tête tôt en raison de leur défense. JaVale McGee a fourni une remontée précoce alors qu’il accumulait quelques blocs qui ont permis à Los Angeles d’entrer en transition.

Les Grizzlies ont commencé à grignoter la tête au milieu du quart alors qu’ils ont pu exécuter sur la fin offensive, mais Kyle Kuzma et Dwight Howard ont pu aider à garder les Lakers en tête. Une solide finition de la période a donné à Los Angeles une avance de 28-22.

Les Lakers ont pris un départ rapide dans la seconde alors que LeBron James a marqué cinq points et Rajon Rondo a frappé trois pour pousser leur avance à deux chiffres. Los Angeles a également pu pousser un soupir de soulagement lorsque Davis est revenu au jeu après s’être dirigé vers les vestiaires.

Ja Morant a aidé à déclencher une séquence de 7-0 pour lancer les Grizzlies, mais Alex Caruso et Avery Bradley ont aidé les Lakers à se remettre sur la bonne voie en faisant des jeux offensifs. Los Angeles, mené par Davis, a relancé l’intensité défensive pour clôturer le quart et ils sont entrés dans la mi-temps 60-41.

Les Lakers ont repris là où ils s’étaient arrêtés pour entamer le troisième car ils ont pu trouver le succès au-delà de l’arc, mais les Grizzlies ont répondu avec une course de 13-0 pour réduire l’avance de moitié. Davis a réussi à garder Memphis à distance avec quelques lancers francs, mais l’élan s’était clairement déplacé vers les Grizzlies.

L’offensive de Los Angeles a ralenti car ils n’ont pas pu se convertir sur leur apparence ouverte, tandis que Memphis a continué d’attaquer et de réduire le déficit à un chiffre. Les Lakers

bench a rapidement répondu en générant des chiffres d’affaires et en sortant sur la pause, mais ils sont entrés dans le dernier quart seulement en hausse de 84-77.

Ce fut un début difficile pour Los Angeles au quatrième quart, car ils étaient clairement frustrés par l’arbitrage qui a permis à Memphis de réduire l’écart. Cependant, Davis et James ont commencé à exercer leur volonté aux deux extrémités pour garder les Grizzlies à bout de bras.

L’énergie de Caruso a donné au violet et à l’or un coup de pouce bien nécessaire car il a pu affecter le jeu et, à son tour, les a aidés à commencer à se retirer. Memphis a effectué une autre course pour tenter de voler une victoire, mais James a réussi à la refermer sur le tronçon.