LeBron James aide ses enfants TikTok pendant la pause NBA

La star des Los Angeles Lakers, LeBron James, fait ce qu’il peut pour tirer le meilleur parti du temps de la NBA en pause tout en obtenant également de passer plus de temps avec ses enfants. Dans le cadre de LeBron passant plus de temps avec sa famille, il semble que le roi utilise le hiatus de la NBA pour devenir un père Tik Tok à temps plein, filmant ses enfants et faisant la promotion de leurs profils Tik Tok après que la famille ait apprécié un film effrayant vendredi. le 13.

Après le film effrayant, les enfants James, Bronny, Bryce et Zhuri, ont tous mis en place une danse Tik Tok pour eux à ajouter à leurs profils respectifs sur la plate-forme.

James, comme nous sommes nombreux à essayer de maintenir la distance sociale recommandée par les experts en santé publique, passera beaucoup plus de temps à la maison ces jours-ci dans l’espoir de ralentir la propagation du coronavirus. Entre Tik Toks et regarder de vieux jeux avec ses enfants, ainsi que sa collection de vins, il semble qu’il ait compris la question de l’auto-quarantaine.

Bronny James et ses Sierra Canyon Trail Blazers devaient jouer dans le match du CIF State Championship ce week-end, mais comme tous les autres événements sportifs, il a été annulé.

