LeBron James (aine) dit qu’il jouera mardi contre les filets

Bien que les Lakers de Los Angeles et LeBron James soient silencieux à ce sujet, il est clair qu’ils ont maintenant une chance légitime de détenir le meilleur record de la ligue à la fin de la saison et un avantage sur le terrain tout au long des éliminatoires de la NBA. Ne dépassant les Milwaukee Bucks, leader du championnat, que par un seul match dans la colonne des défaites, les Lakers jusqu’au bout pourraient leur donner le meilleur record et comme ils espèrent rattraper leur retard, ils seront à pleine puissance mardi soir.

LeBron James, qui était considéré comme discutable pour le match de mardi soir après une performance spectaculaire ce week-end, jouera ce soir contre les Nets de Brooklyn, selon Tania Ganguli du Los Angeles Times.

Les Lakers accueillent une équipe des Brooklyn Nets qui se bat pour leur vie en séries éliminatoires moins de 72 heures après s’être séparés de l’entraîneur-chef Kenny Atkinson, qui avait entraîné les Nets pendant près de quatre saisons. Et un visage familier dans l’univers LeBron est apparemment un précurseur pour le travail, l’ancien entraîneur-chef des Cleveland Cavaliers et actuel assistant des Clippers Ty Lue.

