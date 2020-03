LeBron James apparaîtra dans le prochain épisode du podcast de Road Trippin

Selon un article publié sur les réseaux sociaux par LeBron James mercredi, il apparaîtra dans le prochain épisode de Road Trippin ‘avec Richard Jefferson, Channing Frye et Allie Clifton. James a partagé une image de la réunion de zoom avec ses deux anciens coéquipiers des Cleveland Cavaliers et Clifton, qui a couvert l’équipe de championnat des Cavs pour Fox Sports Ohio avant de passer aux Lakers de Los Angeles.

Lors d’une apparition sur le podcast avec RJ et compagnie en mars 2017, LeBron a discuté des pleurs en regardant “Le Roi Lion”. Il a également discuté de l’épisode de “The Fresh Prince of Bel-Air” lorsque le père de Will Smith arrive pour participer à la vie de son fils, mais repart comme un autre spectacle qui l’a fait pleurer. James ajoute ensuite «les vrais hommes pleurent».

“Un autre épisode de @roadtrippin arrivera demain avec moi!”

Lors d’une autre apparition, cette fois en décembre 2017, LeBron était un invité avec Dwyane Wade. Le duo PB&J du Hall of Fame était à la fois membre des Cavs à l’époque. Wade et James ont partagé un certain nombre d’histoires de vacances épiques pendant l’épisode. Il y a de fortes chances que LeBron ait aussi quelques histoires à raconter lors de ce prochain épisode.

Road Trippin ’fait partie du réseau ininterrompu appartenant à James et Maverick Carter. Pour explorer plus d’épisodes dans la bibliothèque de podcasts de Road Trippin, cliquez ici. Vous pouvez également trouver n’importe quel contenu ininterrompu ici.

