LeBron James appelle Alex Caruso ‘GOAT’ à chaque fois qu’il le voit

Alex Caruso a commencé comme un joueur de type culte pour les Lakers de Los Angeles depuis la saison NBA 2017-18.

Ses dunks de haut vol et ses jeux de temps forts semblaient tout simplement hors de propos venant d’un joueur de sa stature et de son apparence, et cela l’a amené à devenir un favori des fans à Los Angeles.

Cependant, pendant la saison 2019-2020, Caruso est devenu bien plus que cela. Il est devenu un joueur de rotation à part entière et quelqu’un capable de faire une différence chaque fois qu’il est sur le terrain.

Caruso est l’un des quatre joueurs de la NBA à avoir en moyenne plus d’un vol par match en moins de 20 minutes et améliore également la note défensive de l’équipe de 9,3 points à chaque fois qu’il joue. Bien qu’il y ait certainement des ennemis qui croient qu’il est indigne de sa sixième place au vote des étoiles de la NBA 2020, il n’y a aucun doute sur l’impact qu’il a eu sur les Lakers.

Pour cette raison, Caruso a recueilli un certain nombre de surnoms amusants, mais le meilleur d’entre eux vient probablement de James. Ce qui a commencé comme une blague est devenu le surnom de James pour Caruso, selon Marc Stein du New York Times:

“Chaque fois que je le vois et que je dis” Hé, Bron “, il m’appelle juste G.O.A.T.”, a déclaré Caruso en riant. «Les deux premières fois, cela m’a un peu découragé. Maintenant, c’est juste une chose de tous les jours. “

James a parlé de Caruso et de ce qu’il apporte aux Lakers et n’a rien d’autre que des choses positives à dire. James est l’un des joueurs les plus intelligents de tous les temps, et il voit clairement la valeur que Caruso a sur l’équipe chaque fois qu’il est sur le terrain:

«Chaque fois qu’il est dans le jeu, c’est un gars plus. Il peut faire tellement. Il peut défendre à un niveau élevé. Il est très intelligent. Il est très dur. L’avoir sur ce club de balle est un luxe. »

Caruso est le complément défensif parfait à tout meneur offensif que les Lakers peuvent jouer. Par exemple, dans les 11 minutes par match où Caruso partage le terrain avec Rajon Rondo, les Lakers ont une note offensive de 111,4, une note défensive de 97,0 et une note nette de 14,4. Ces chiffres se classeraient respectivement septième, premier et premier dans la NBA.

Caruso a certainement gagné ce qui suit, mais voir qu’il reçoit les éloges de James n’est qu’une preuve supplémentaire de son impact. Être un acteur dans une équipe dirigée par James est historiquement difficile, mais Caruso a parfaitement intégré le moule.