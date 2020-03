LeBron James appelle «Bénédiction» de jouer à haut niveau dans la 17e saison de la NBA

Les athlètes ont toujours montré des signes de déclin lorsqu’ils entrent dans les dernières étapes de leur carrière de joueur, mais LeBron James semble être l’exception à la règle car il prépare l’une de ses meilleures saisons régulières à ce jour au cours de la saison 2019-2020 NBA.

Même à 35 ans, James est sans doute le meilleur joueur de la NBA – un exploit difficile à croire compte tenu des minutes et de l’usure de son corps.

James a peut-être eu son meilleur week-end en tant que membre des Lakers de Los Angeles alors qu’il les a menés à deux victoires remarquables contre les Milwaukee Bucks et les Los Angeles Clippers – deux équipes qui ont une vraie chance de remporter la finale de la NBA 2020 comme eux.

Après la victoire contre les Clippers, James a réfléchi à ce que c’était que de jouer si efficacement en 17e année, via Lakers:

“Je ne sais pas, c’est à vous d’en parler. Pour moi, je me prépare – à la fois mon corps et mon esprit – à supporter quoi que ce soit même à ce stade de ma carrière. Je sais ce que je dois être préparé mentalement et physiquement pour sortir et performer à un haut niveau et il est de ma responsabilité de mettre cette équipe en position de réussir.

Et ils me regardent comme un leader et c’est mon travail non seulement d’avoir sur le terrain des opportunités avec les gars, de leur donner une belle apparence mais aussi de les inspirer et de leur montrer que je ne ralentis pas même à ce stade de ma carrière. C’est juste une bénédiction, c’est une bénédiction de continuer à faire ce que je fais à ce stade de ma carrière. »

James a réalisé une performance magistrale aux deux extrémités du terrain contre l’autre équipe de Los Angeles, enregistrant 28 points, sept rebonds, neuf passes décisives et deux blocs en 35 minutes d’action. Il a également assumé la mission de garder Kawhi Leonard sur plusieurs possessions, le forçant à des tirs difficiles ou le faisant se débarrasser du basket-ball.

James a intensifié son dossier pour le prix du joueur le plus utile de la NBA 2019-2020 et il est juste de dire qu’il a comblé l’écart perçu dans la course avec Giannis Antetokounmpo après ce week-end. Il a montré qu’il est capable de s’enfermer quand c’est important et qu’il est toujours le meilleur joueur au sol une nuit donnée.

James a placé le violet et l’or en première position pour poursuivre un championnat et ils ressemblent de plus en plus au favori pour tout remporter.