LeBron James appelle la perte de la coqueluche à l’ancienne des Celtics

LeBron James et les Lakers de Los Angeles ont finalement jeté un raté alors qu’ils étaient gênés par les Celtics de Boston, subissant leur deuxième défaite lors de leurs trois derniers matchs.

Les Lakers ont en fait augmenté de huit points au premier trimestre, mais ont ensuite été submergés par une équipe Celtics qui avait l’air beaucoup plus énergique et concentrée sur les deux extrémités du sol.

James a fait de son mieux pour garder Los Angeles à distance de frappe en première mi-temps, mais finalement, lui et le reste de l’équipe se sont repliés au troisième trimestre lorsque Boston a fait sauter le jeu.

James a identifié ce qui n’allait pas pour les Lakers, via Spectrum SportsNet:

«Souligne les chiffres d’affaires et les rebonds offensifs. À un moment donné, nous les maintenions à 41% du terrain, mais ils avaient huit ou neuf rebonds offensifs. Quand vous avez un pouvoir offensif comme celui-ci contre eux et que vous leur donnez une deuxième chance, cela ne fonctionnera pas bien en votre faveur. »

Il a également admis que l’équipe était complètement surpassée à tous points de vue:

“Écoutez, c’était juste un bon vieux crétin à l’ancienne, c’est tout. Ils nous ont battus à toutes les facettes du jeu. De l’extérieur, de l’intérieur, les chiffres d’affaires et les rebonds offensifs étaient les principaux ingrédients de ce L. »

C’était choquant de voir Los Angeles lutter autant en attaque et en défense compte tenu de la façon dont ils ont joué depuis le début du calendrier, mais c’est un témoignage de l’exécution de Boston et de son engagement envers leur plan de match. James et Anthony Davis ont été tenus de cumuler 24 points – bien en dessous de leur moyenne de la saison d’environ 52 points par match – tandis que personne d’autre sur la liste n’a été en mesure d’intensifier et de ramasser une partie du fardeau du score.

Le duo All-Star est le moteur de cette équipe, donc chaque fois qu’ils auront tous les deux du mal, cela entraînera presque toujours une perte. Cependant, l’une des choses les plus décevantes du jeu était la disparité des tirs à trois points, car Los Angeles a permis à Boston de tirer à 47% au-delà de l’arc, une autre raison clé pour laquelle l’équipe n’a pas été en mesure de faire un retour.

Les fans des Lakers seront probablement plus déçus que d’habitude étant donné qu’il s’agissait d’un match contre un rival de longue date dans les Celtics, mais ce n’est toujours qu’un match dans une longue saison régulière. Leur performance à Boston devrait servir de leçon utile plus tard, mais pour l’instant, ils doivent se regrouper avant un set consécutif contre les Knicks de New York et les Nets de Brooklyn.