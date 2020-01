LeBron James appelle le soutien des fans contre les roquettes en route “ humiliant ”

Les Lakers de Los Angeles ont réalisé l’un des départs les plus dominants de la première moitié d’une saison régulière de l’histoire de l’équipe, avec une fiche de 34-8.

Lors de leur plus récente victoire contre les Houston Rockets, ils ont surmonté un démarrage lent aux deux extrémités et ont trouvé leur rythme défensif au troisième trimestre, trouvant des moyens de limiter James Harden qui a été sur une larme absolue marquant le basket-ball pendant la NBA 2019-2020 saison. Ils ont réussi à maintenir Houston à seulement 17 points au troisième trimestre, un exploit impressionnant qui a fait la différence dans le match pour Los Angeles.

LeBron James a de nouveau mené l’équipe en marquant, enregistrant un double-double (31 points et 12 passes décisives) et en tirant 13 sur 25 sur le terrain, dont 2 sur 7 au-delà de l’arc. James s’est imposé dans la seconde moitié car il était beaucoup plus agressif pour atteindre le panier et utiliser sa gravité pour donner un coup de pied aux tireurs.

Après le match, James a discuté de ce que c’était que de voir tous les fans des Lakers à Houston, via Spectrum SportsNet

“C’est très humiliant et c’est quelque chose que vous ne pouvez vraiment pas expliquer à moins que vous y soyez impliqué … mais nous aimons les fidèles de Laker. Soit nous au Staples Center, soit quand ils voyagent avec nous et ce soir, ils ont montré leurs fesses et nous essayons simplement de leur redonner en exécutant notre façon de jouer sur le sol. »

Les Lakers ont historiquement l’une des bases de fans les plus enragés et les plus dévoués de la ligue et ils se sont présentés au Toyota Center alors qu’ils remplissaient l’arène et ont même commencé à chanter «Let’s go Lakers» tout au long du jeu. James a également reçu des chants «M-V-P» quand il était sur la ligne des lancers francs, un autre exemple de la façon dont les fidèles des Lakers peuvent soutenir.

C’est le bon moment pour être un supporter violet et or, l’équipe s’établissant comme l’un des rares prétendants au championnat crédibles au milieu de la saison régulière. James lui-même a remonté le temps, effectuant une saison de calibre MVP et propulsant les Lakers au sommet de la Conférence de l’Ouest aux côtés de Davis.

Le violet et l’or ont clairement nourri leurs fans dans les jeux, jouant souvent contre la foule et essayant de les impliquer, en particulier au milieu des tournées de jeu.

Les fans des Lakers ont jusqu’à présent fait partie intégrante du succès de l’équipe et Los Angeles aura besoin de ce type de soutien lorsqu’ils se dirigeront vers ce qui est sûr d’être un environnement hostile contre les Celtics de Boston.