LeBron James assiste au match de Bronny Jr. devant les Celtics-Lakers

LeBron James est un papa All-Star le même jour qu’il prévoit de retourner à son travail normal les nuits de travail en tant que superstar de la NBA plus tard dans la soirée.

LeBron James sera en mode fan lundi matin pour le match de Sierra Canyon qui débute à 13 heures. HNE au Basketball Hall of Fame à Springfield, Mass. Avant de retourner au TD Garden pour affronter les Boston Celtics ce soir à 19h30. ET. Tarek Fattal du L.A. Daily News est sur les lieux à Springfield et a confirmé l’arrivée de LeBron pour soutenir son fils Bronny Jr.et les Sierra Canyon Trail Blazers.

Le match d’aujourd’hui pour Sierra Canyon contre Paul VI au Basketball Hall of Fame est présenté à ESPN U. Selon Jared Weiss de l’Athletic, LeBron fera appel à l’hélicoptère pour pouvoir se rendre au match sans faire face au trafic notoirement mauvais de Boston.

James et les Lakers joueront le deuxième match d’un road trip de cinq matchs plus tard dans la soirée.

