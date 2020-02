LeBron James baisse son record de la saison 40 pour dépasser les Pélicans et Zion

LeBron James a perdu 40 points, un sommet de la saison, avec huit rebonds et six passes pour mener les Lakers de Los Angeles à une impressionnante victoire de 118-109 contre Zion Williamson et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans mardi soir. Williamson avait 29 points et six rebonds dans la défaite des Pélicans. Pendant ce temps, Anthony Davis a été énorme sur la défensive des Lakers avec 21 points, 11 rebonds et six blocs pour propulser les Lakers à la victoire.

Alors que les deux étoiles des Lakers ont fait leur travail pour avoir un impact mardi, les Lakers ont reçu un énorme coup de pouce de l’un de leurs favoris chez les fans d’Alex Caruso. Caruso était énorme, y compris un bloc et un vol contre l’ancien Laker Lonzo Ball, terminant avec huit points, huit passes décisives et un sommet du match +20. L’une des passes décisives de Caruso est venue sur ce superbe dunk précoce de LeBron James.

James a également connu un monstrueux 3e quart-temps avec 16 de ses 40 points en troisième période.

Brandon Ingram a également récolté 34 points pour les Pélicans.

Kentavious Caldwell-Pope avait 15 points sur le banc et Danny Green a fourni 17 points dans le rôle de gardien du point de départ. Le nouveau Laker Markieff Morris a également joué 15 points et a récolté quatre points. Maintenant, les Lakers entameront un road trip de trois matchs à partir de jeudi où ils se rendront à Golden State, Memphis et La Nouvelle-Orléans pour clôturer la semaine.

