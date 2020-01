LeBron James bloqué par la jante au 4e quart contre Magic

Les Lakers de Los Angeles se sont retrouvés inopinément dans un match difficile mercredi soir contre une équipe fringante d’Orlando Magic. Les Lakers ont traîné par pas moins de 21 dans le jeu et avaient besoin de performances de tir à chaud des réserves non annoncées Troy Daniels et Quinn Cook pour revenir dans le jeu et même prendre les devants. Mais LeBron James a connu un match difficile mercredi, avec l’une de ses pires performances de tir de la saison.

Peut-être aucun instant n’a montré à quel point il était difficile pour les Lakers de marquer mercredi soir et à quel point c’était difficile pour James en particulier qu’un entraînement de base que LeBron a biffé au quatrième trimestre en échouant.

Quelques instants plus tard, la jante a fait une autre victime lorsque Kentavious Caldwell-Pope a également eu une tentative de dunk sur la jante.

Après le match, LeBron a expliqué qu’il avait essayé de faire un «rapide dunk» sur la miss parce qu’il se méfiait de la présence de Mo Bamba qui bloquait les tirs.

Les Lakers ont été bloqués dans un match difficile contre le Magic, mercredi étant la nuit rare que LeBron James et Kyle Kuzma n’ont pas pu marquer.

