LeBron James considère que c’est sa «responsabilité» envers les jeunes joueurs mentors

La NBA n’aurait pas pu demander un meilleur ambassadeur du jeu que LeBron James, car il a joué un rôle majeur pour faire de la ligue l’une des entités les plus populaires à travers le monde.

Depuis qu’il est devenu le choix numéro un du repêchage de la NBA en 2003, James est devenu l’un des joueurs de basket-ball les plus célèbres et les plus populaires au monde et ses contributions sur et hors du terrain ont été bien documentées et félicitées tout au long de sa carrière.

Même dans les dernières étapes de sa carrière, James a continué à jouer à un niveau élevé et a redonné aux Lakers leur pertinence, car ils se sont imposés comme l’un des rares prétendants au championnat au cours de la saison 2019-2020 NBA.

À 35 ans, James est également devenu plus un défenseur et un mentor pour la nouvelle génération de joueurs et il a discuté de son message d’après-match à Zion Williamson après la victoire de l’équipe contre les New Orleans Pelicans, via Spectrum SportsNet:

«C’est mon obligation, c’est mon travail de continuer à transmettre le jeu aux gars qui viennent après moi. C’est juste ma responsabilité. Personne ne m’a dit de faire ça, j’ai juste l’impression que c’est ma responsabilité de laisser le jeu dans un meilleur endroit que quand je l’avais. Et quand vous voyez la classe de gars qui est dans notre ligue en ce moment. J’ai mentionné Ja hier soir, vous mentionnez Zion ce soir, vous voyez Trae Young, vous voyez Luka Doncic, vous voyez Jayson Tatum, Donovan Mitchell, vous voyez juste tous ces gars, ces jeunes gars … la ligue est dans un très bon endroit.

Et si je suis capable de donner ma sagesse et mon jeu quand je joue ou après je joue, j’ai l’impression que c’est mon travail parce que le jeu me donne tellement depuis que j’ai huit ans, donc c’est ma responsabilité . Et quiconque dit «LeBron, pourquoi ferait-il ça? Pourquoi joue-t-il? C’est un signe et un signe de faiblesse. Il est copain-copain avec les gars contre qui il va, “dis-lui d’embrasser mon [expletive]. Avec le sourire aussi. “

Ce genre de déclaration de James est un signe clair qu’il prend son rôle d’homme d’État aîné au sérieux et qu’il se soucie vraiment de l’avenir du basket-ball. Les jeunes joueurs des étoiles qu’il a mentionnés se sont révélés être les prochains visages de la NBA et il a pris sur lui de s’assurer qu’ils réussissent à l’avenir.

Malgré cela, James règne toujours sur le paysage actuel et semble également déterminé à ramener un championnat à Los Angeles. Il devra peut-être passer par certains des joueurs qu’il a mentionnés pour y arriver, mais cela devrait être quelque chose que lui et les Lakers peuvent faire.