LeBron James craignait l’éclatement de la chaleur avant le match 6 à Boston en 2012

Comme la plupart des États-Unis se livrent à la distanciation sociale et à l’auto-isolement, tout le monde cherche des moyens de passer son temps et d’interagir avec les autres au milieu d’une pandémie mondiale. Certains d’entre nous, comme le vôtre et LeBron James, regardent de vieux jeux et avec des classiques à l’esprit, Omar Raja, qui gère le compte SportsCenter sur Instagram, a posé une question à LeBron sur ce que beaucoup croient être son meilleur jeu: Match 6 de la finale de la Conférence Est 2012.

Pour revenir dans le temps, les Heat étaient à Boston pour le match 6 après que Paul Pierce a frappé un poignard contre les Heat pour les contrarier dans le match 5 à Miami. Il pensait qu’une défaite pourrait entraîner une rupture du Heat après avoir échoué à organiser un championnat au cours de leurs deux premières saisons, a-t-il déclaré à son public sur Instagram Live hier soir. James, cependant, n’a pas laissé cette réalité se réaliser. Avec cela, nous allons laisser James reprendre la situation en décrivant son état d’esprit avant de décrocher 45 points, 15 rebonds et cinq passes décisives dans une victoire cruciale dans le sixième match.

Alors maintenant, nous avons un peu plus de contexte sur ce jeu, en y ajoutant un peu plus de saveur si vous souhaitez le revoir.

