LeBron James critique le commissaire de la MLB, Rob Manfred, à propos de la gestion du scandale de tricherie des Astros

Alors que LeBron James et les Lakers de Los Angeles mènent la Conférence de l’Ouest par quatre matchs avec la deuxième moitié de la saison NBA 2019-2020 sur le point de commencer, la plus grande histoire sportive sort de la MLB.

Le commissaire de la MLB, Rob Manfred, est critiqué pour avoir accordé une immunité totale aux membres des Astros de Houston, qui ont admis avoir triché au cours de la saison 2017 qui s’est terminée par leur victoire en World Series.

Ce scandale a absolument secoué le monde du baseball, car des joueurs de partout dans le sport ont critiqué Manfred pour n’avoir infligé aucune punition aux joueurs qui ont ouvertement triché pour remporter le plus gros prix du match. En plus de cela, la tricherie des Astros a affecté la carrière d’innombrables joueurs, y compris les Dodgers de Los Angeles 2017.

Maintenant, les critiques vont au-delà de la MLB alors que James commentait la question, via Twitter:

Écoutez, je sais que je ne joue pas au baseball, mais je suis dans le sport et je sais que si quelqu’un me trompe pour avoir remporté le titre et que je le découvre, je serais F * ^ king furieux! Je veux dire incontrôlable sur ce que je ferais / pourrais faire! Écoutez ici le commissaire de baseball, écoutez votre… ..

– LeBron James (@KingJames) 18 février 2020

James a continué en faisant pression sur Manfred pour qu’il punisse l’équipe au nom de l’intégrité de tous les sports:

les joueurs parlent aujourd’hui du dégoût, de la folie, de la douleur, de la cassure, etc., etc. Littéralement, la balle (⚾️) est dans votre camp (ou devrais-je dire sur le terrain) et vous devez corriger cela pour le sport! #JustMyThoughtsComingFromASportsJunkieRegardlessMyOwnSportIPlay

– LeBron James (@KingJames) 18 février 2020

Manfred a maintenant reçu des paroles cinglantes à la fois de James (qui est sans doute le meilleur joueur de basket-ball) et de Mike Trout (qui est le meilleur joueur de baseball). Cela s’ajoute à d’innombrables autres comme Cody Bellinger et Yu Darvish.

Manfred est probablement confronté à la décision la plus importante de sa carrière et cela pourrait avoir un effet d’entraînement non seulement sur le baseball, mais sur le monde du sport dans son ensemble. Si tricher uniquement pour bénéficier d’une immunité totale juste pour dire la vérité sur cette tricherie devient le précédent, alors rien n’empêche les autres joueurs de faire la même chose.