LeBron James croit que les Lakers ont «assez» pour remporter la finale de la NBA 2020

La date limite du commerce NBA 2019-2020 approche à grands pas le 6 février et LeBron James et les Lakers de Los Angeles semblent être à deux doigts d’être non seulement des prétendants au championnat, mais des favoris.

Cette pièce pourrait provenir du commerce, de la libre agence et du marché de rachat. Cependant, le consensus général demeure que les Lakers ont besoin d’une pièce de plus.

Pour les Lakers, ils croient que cette pièce est un gardien de point de sauvegarde et il y a plusieurs façons de l’obtenir. Ils pourraient essayer de rassembler les actifs à échanger contre Derrick Rose ou tenter d’attirer Darren Collison hors de sa retraite, ce qui est en pourparlers depuis début janvier.

Malgré tout cela, James pense que les Lakers n’ont pas besoin de bouger et qu’ils peuvent gagner les finales de la NBA 2020 avec le noyau qu’ils ont, selon Dave McMenamin d’ESPN:

Avec la date limite des échanges à venir le 6 février, LeBron a été demandé si les Lakers étaient “à une pièce” de cimenter leur statut de prétendant au championnat. La réponse de LeBron était à la fois confiante et avisée, préservant la chimie de l’équipe en ne suggérant pas de faiblesse: “Nous en avons assez en ce moment”

– Dave McMenamin (@mcten) 24 janvier 2020

Cela étant dit, les Lakers seraient toujours intéressés à faire un pas si la bonne offre se présentait. Cependant, le directeur général, Rob Pelinka, n’aurait pas l’intention de faire un grand pas, seulement de petits métiers en marge de la liste:

L’activité augmente souvent à l’échelle de la ligue avant la date limite des échanges, mais les Lakers sont toujours dans un mode d’enquête. Une personne familière avec les plans de l’équipe a déclaré que les Lakers, qui ont le meilleur bilan de la Conférence de l’Ouest, ne prévoyaient pas de faire de mouvements spectaculaires, mais seraient intéressés à améliorer les «franges» de leur équipe si le bon accord se présentait.

Il est difficile de savoir si James croit réellement que les Lakers n’ont pas besoin de faire un seul geste, mais il adopte une approche de leadership solide et essaie d’éviter tout ce qui s’est produit la saison dernière.

Lors de la saison NBA 2018-19, James a trop clairement indiqué qu’il voulait que les Lakers échangent contre Anthony Davis et cela a corrodé la chimie de l’équipe. Cette saison, les Lakers ont formé une excellente chimie et James veut garder cette force – même s’il sait que les Lakers ont besoin d’un meneur de jeu.

Quoi qu’il en soit, il semble que les décisions finales seront prises par Pelinka et que si un mouvement est fait, ce ne sera probablement pas celui qui affectera radicalement la composition de cette équipe.