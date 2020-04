LeBron James débute sur IG Live avec Damian Lillard de Portland

Même si nous sommes tous coincés chez nous, à l’exception des Cowboys de Dallas, la nuit dernière était toujours samedi soir et beaucoup de gens ont trouvé différentes façons de s’amuser un peu. Alors que certains ont été enfermés dans la bataille de la nuit dernière entre RZA et DJ Premier pendant des heures, il y avait quelques autres stars qui sont restées debout hier soir sur Instagram Live: l’attaquant des Los Angeles Lakers LeBron James et le gardien des Portland Trail Blazers Damian Lillard.

Bien sûr, il n’a pas fallu beaucoup pour les fans des Lakers pour transformer cela en recrutement potentiel en tant que nouveau meneur, même si Lillard vient de signer une extension Super Max qui devrait démarrer la saison prochaine.

Même si LeBron a coupé sa barbe avec l’aide de sa femme Savannah, la barbe de LeBron a établi des comparaisons avec son ancien coéquipier des Cavs Kendrick Perkins. Bien que les blagues soient drôles, il est vrai que l’un des effets secondaires de cet arrêt de jeu était qu’il était très probablement impossible de voir une bataille de Lillard-LeBron au premier tour des séries éliminatoires. Portland avait 3,5 matchs de retard sur le 8e tête de série des Grizzlies avec 16 matchs à jouer, dont deux matchs en face à face.

À moins que la saison de la NBA ne reprenne, et à moins que cette reprise ne comprenne un champ éliminatoire élargi, nous ne verrons probablement pas Lillard et LeBron jouer les uns contre les autres pendant un certain temps, ce qui est devenu particulièrement amusant depuis que LeBron a rejoint l’Occident.

