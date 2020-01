LeBron James dépasse Isiah Thomas pour la 8e place sur la liste des passes décisives de la NBA

LeBron James n’a rien fait d’autre que prouver les sceptiques lors de la saison 2019-2020 de la NBA, car il a prouvé qu’il en restait beaucoup dans le réservoir au cours de l’année 17.

Après sa première saison avec les Lakers de Los Angeles qui a déraillé en raison d’une blessure à l’aine, James est entré dans la nouvelle saison en bonne santé et prêt à prendre le dessus sur l’attaque alors qu’il assumait les fonctions de meneur pour l’entraîneur-chef Frank Vogel. Jusqu’à présent, cela a été un énorme succès car il est actuellement en tête de la ligue pour les passes décisives (10,7 par match), constamment en train de passer des passes à ses tireurs ou de trouver ses gros roulis sur la jante pour les lobs et les dunks.

Contre son ancienne équipe des Cavaliers de Cleveland, James a récolté 31 points, un sommet, tout en ajoutant huit mentions d’aide. Les assistants étaient particulièrement remarquables car ils l’ont dépassé Isiah Thomas pour la huitième place sur la liste des passes décisives de la NBA.

James a évoqué le passage de la légende des Detroit Pistons dans son interview de départ.

«L’un des meilleurs gardiens de point que ce match ait jamais vu et également l’un des plus difficiles. Juste son éducation, venant de Chicago, et faisant les choses qu’il a pu faire sur le sol. De l’Indiana aux Bad Boys de Détroit et juste donner le ton à ce qu’il voulait que sa carrière soit », a déclaré James.

“Comme je l’ai dit l’autre jour, chaque fois que je suis lié aux grands – et Zeke étant l’un d’entre eux – c’est juste un honneur et je repense à mon enfance et d’où je viens et comme je l’ai dit, j’espère juste rendre les grands fiers chaque fois que je suis lié avec eux par moi juste en essayant de jouer le jeu de la bonne façon. “

Jusqu’à présent, James a connu une saison historique, car il a récemment dépassé Michael Jordan pour le quatrième record de tous les temps sur le terrain, ce qui témoigne de son efficacité à marquer le basket-ball en le dépassant. Son génie offensif a été une merveille à regarder depuis son entrée dans la ligue et il n’a montré aucun signe de ralentissement en vieillissant.

Malgré l’exploit impressionnant, James a également rapidement minimisé toute discussion sur son héritage et a plutôt concentré son attention sur la façon dont il pouvait continuer d’aider les Lakers à gagner des matchs pendant la saison régulière. C’est ce type de leadership et de mentalité qui a propulsé le violet et l’or au sommet de la Conférence de l’Ouest et pourquoi ils doivent être une menace sérieuse pour remporter la finale de la NBA 2020.