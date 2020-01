LeBron James dépasse Kobe Bryant pour le n ° 3 sur la liste de notation NBA

Avec un lay-up de conduite à droite contre les 76ers de Philadelphie, LeBron James a dépassé Kobe Bryant pour le n ° 3 sur la liste des meilleurs scores de la NBA. James n’a plus que Karl Malone et Kareem Abdul-Jabbar devant lui sur la liste des meilleurs scores.

En moins de deux saisons dans un uniforme des Lakers, LeBron James a dépassé Michael Jordan pour le n ° 4 sur la liste des meilleurs scores de la NBA et a également dépassé la légende des Lakers, Kobe Bryant. Il l’a fait ce soir dans la ville natale de Kobe, à Philadelphie, où il a joué au ballon au lycée de Lower Merion. James a également marqué plus de points que Kobe et Jordan sur moins de tentatives de placement.

Dans l’ensemble, samedi soir a été difficile pour James et ses coéquipiers des Lakers offensivement. Au moment de la publication, les Lakers tiraient 11% de la ligne des 3 points contre les 76ers et la piste des Lakers par 20.

James ne s’est jamais vu comme un buteur, bien que les records le classent parmi les trois meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA, et ce n’est pas fini. James possède déjà le record de pointage dans l’histoire de la NBA en séries éliminatoires et il est maintenant à environ 3 000 points de Karl Malone pour le n ° 2 de tous les temps et un peu moins de 5 000 timides de dépasser Kareem Abdul-Jabbar pour la place de n ° 1 au classement général. -Liste de notation du temps.

Bien que ce fut le cas avant que James ne passe Kobe ce soir, tous les joueurs, à l’exception de Jordan, parmi les cinq premiers au classement, ont tous joué à un moment donné pour les Lakers de Los Angeles. James a également honoré Kobe sur ses chaussures avec un message qui disait «Mamba 4 Life».

En 17 ans de carrière, LeBron a récolté en moyenne 27,1 points, sept rebonds et sept passes décisives par match tout en tirant 50,4% sur le terrain et 34,4% sur la ligne des 3 points. Jusqu’à présent en 2019-20, James affiche en moyenne 25 points, sept rebonds et un record de carrière de 10,8 passes décisives par match.

