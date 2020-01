LeBron James dépasse Kobe Bryant sur la liste de tous les temps de la NBA, mais les Lakers tombent à 76 ans

Les Los Angeles Lakers ont été battus par les Philadelphia 76ers, 108-91.

Anthony Davis a recherché son cavalier tôt contre Al Horford, renversant ses deux premières tentatives, y compris un et un qui lui a donné cinq points rapides. Avec Joel Embiid hors de la formation, les 76ers ont joué plus de rythme, ce qui a donné lieu à plusieurs paniers pour Ben Simmons dans la zone restreinte.

La défense de Philadelphie a commencé à prendre le dessus, car elle a pu retourner Los Angeles et sortir en transition, tout en vidant ses tentatives de trois pour leur donner une avance à deux chiffres. Malgré une course de 7-0, les 76ers ont pu réagir et les Lakers se sont retrouvés à 35-25.

Philadelphie se dirigeant vers une formation de petites balles pour commencer le deuxième quart, LeBron James est sorti beaucoup plus agressif, forçant son chemin vers la jante à plusieurs reprises pour des lay-ups faciles et des lancers francs. Cependant, les 76ers ont cherché à profiter de leur taille sur l’aile, chassant les décalages et marquant sur la défense des Lakers.

Avec James hors du sol, Los Angeles s’est tourné vers Davis pour lancer leur attaque et il a délivré alors qu’il frappait deux tirs dans la voie pour réduire le déficit. Le rythme du jeu a ralenti à un ramper grâce à une série de fautes, mais Philadelphie a réussi à drainer une paire de trois pour fermer le quart, laissant Los Angeles 50-59.

Les Lakers ont entamé le troisième trimestre avec un mauvais effort sur la défense, car ils ont permis aux 76ers de regarder plus ouvertement au-delà de l’arc. Los Angeles a également eu du mal à toucher quoi que ce soit du périmètre, permettant à Philadelphie d’étendre son avance à 22 points.

James a dépassé Kobe Bryant sur la liste des scores de tous les temps après un lay-up dans la voie, mais les Lakers ont toujours eu du mal à obtenir des arrêts. Davis a cherché à déclencher son équipe aux deux extrémités en frappant des tirs et en effectuant des jeux défensifs, mais le violet et l’or sont entrés dans le quatrième, 85-73.

Le pointage était rare pour commencer la phase finale car les deux équipes avaient des problèmes à l’attaque, mais la capacité de Simmons à pousser le ballon au sol a permis à Philadelphie de générer de bonnes opportunités de tir. Cependant, Los Angeles a continué à se déchaîner et a semblé trouver un certain élan après un coup d’éclatant de James.

Alex Caruso a fourni une étincelle majeure car il a pu retourner les 76ers, alimentant la pause rapide des Lakers, mais Horford a renversé trois sauteurs pour repousser l’avance à 12 points. Los Angeles est également devenu froid du terrain, mettant ainsi fin à leur voyage sur la route des Grammy avec une perte.