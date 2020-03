LeBron James des Lakers nommé joueur de la semaine dans la Conférence Ouest

La NBA a annoncé lundi que LeBron James avait été nommé son joueur de la semaine pour ouvrir le mois de mars. Cela fait suite à James qui a remporté le titre de joueur du mois en février. Le tronçon dominant de trois matchs a également encouragé Las Vegas à combler l’écart de cotes entre Giannis Antetokounmpo et LeBron de Milwaukee pour le titre de MVP de cette saison. Le Greek Freak avait été de -800 avec James à +600 entrant dans la semaine tandis que les cotes se sont rétrécies depuis à -160 et +120, respectivement.

King James a tiré 52% du terrain avec une moyenne de 29 points, 10,3 passes décisives et 7,3 rebonds pour remporter le prix. Il a également fait sentir sa présence sur la défensive au cours d’une série de matchs de haut niveau avec 1,3 interceptions et 1,3 bloc. Au cours de cette séquence, LeBron a mené les Lakers de Los Angeles à une fiche de 3-0 qui comprenait des victoires sur deux des meilleures équipes de la NBA dans les Milwaukee Bucks de Giannis et les Los Angeles Clippers de Kawhi Leonard. Il a également remporté une victoire sur les 76ers de Philadelphie, qui seront une équipe éliminatoire dans la Conférence de l’Est.

Cela marque le troisième prix du joueur de la semaine de LeBron avec Los Angeles cette saison. Cela fait de lui le premier Laker depuis Kobe Bryant lors de la campagne 2012-13 à être nommé joueur de la semaine trois fois en un an. James détient également le record de la NBA avec 64 honneurs de joueur de la semaine. Michael Jordan, par exemple, a été nommé joueur de la semaine 25 fois au cours de sa carrière légendaire.

L’élan de la course MVP de cette saison passe maintenant à Los Angeles alors que James se positionne pour faire un run par derrière pour remporter le cinquième trophée de joueur le plus précieux de sa carrière. Giannis ayant raté le match de lundi par précaution après avoir reçu une IRM au genou, le prix pourrait être à gagner au cours des prochaines semaines alors que nous entrons dans la dernière ligne droite de la saison régulière.

.