LeBron James détaille ce que les Lakers ont appris de leur victoire contre les dollars

À 48-13, LeBron James et les Lakers de Los Angeles ont le meilleur dossier de la Conférence Ouest avec 5,5 matchs avec seulement 21 matchs à jouer.

Alors que les Lakers se sont imposés comme des prétendants au championnat, les sceptiques ont naturellement élevé leur record contre d’autres favoris.

Après une défaite de 111-104 contre les Milwaukee Bucks le 19 décembre, les deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois trois mois plus tard, alors que les Lakers ont fait une belle déclaration.

À la suite de la quasi-triple performance de James (37 points, huit rebonds et huit passes décisives en 36 minutes), on lui a demandé ce qu’ils avaient appris.

“Nous avons appris de chaque match que nous avons joué cette année – victoires et défaites”, a déclaré James après ce qui pourrait être un aperçu des finales de la NBA 2020.

“Vous devez avoir un état d’esprit de croissance et vous devez être en mesure de croître en pertes et être en mesure de croître également en victoires et de voir des choses que vous auriez pu faire mieux … des choses que vous avez bien faites que vous pouvez appliquer au prochain jeu et aux choses de cette nature. C’est toujours un état d’esprit de croissance pour notre club. “

Tout au long de la saison 2019-20 NBA, James a été cohérent avec son message après avoir remporté trois championnats en huit finales consécutives de NBA.

Bien qu’il s’agisse d’une victoire décisive pour les Lakers, James et la société n’essaient pas de monter trop haut ou trop bas et c’est un état d’esprit efficace.

Avec autant de nouveaux joueurs, les Lakers se sont rapidement réunis et ont dépassé les attentes à ce stade de la saison. Comme les Lakers ont récemment signé Markieff Morris et Dion Waiters, la prochaine étape consiste à les intégrer dans les 20 derniers matchs et à améliorer leurs chances de tout gagner en juin.

Comme James est sans doute le meilleur joueur de la ligue, il est certain qu’il mènera également son jeu à un autre niveau avant les éliminatoires de la NBA 2020.