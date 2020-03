LeBron James détaille la dernière possession en perte contre les filets

Après une victoire importante, il est tout à fait normal que les équipes subissent une déception compte tenu du bilan physique, mental et émotionnel de leur match suivant.

Ce fut le cas pour les Los Angeles Lakers qui ont perdu un match serré de 104-102 contre les Brooklyn Nets deux jours seulement après leur impressionnante victoire contre les Los Angeles Clippers.

Les Lakers ont pris le contrôle au premier trimestre contre les Nets, jouant une défense difficile et obtenant une apparence de qualité à l’offensive. Cependant, les Nets ont ensuite contrôlé le rythme du match et ont finalement retiré la victoire malgré une fin de quatrième quart de Los Angeles.

Anthony Davis a raté de peu un pointeur à trois points qui aurait donné la victoire aux Lakers et LeBron James a détaillé le déroulement du dernier match.

«C’était la façon dont la pièce était conçue. J’ai eu l’occasion de briser la défense et de chercher mon tir ou de trouver un coéquipier. Nous avions un super look, une belle opportunité de gagner le match et nous l’avons raté. C’est ça le jeu. Parfois, vous prenez le bon… c’est parfois une ligue à faire ou à manquer, mais nous avons eu un sacré coup d’oeil », a déclaré James.

«Peu importait qui était là-bas. AD… il est intervenu, l’a pris, l’a manqué, mais ça va. Si Kuz est là-bas, KCP, Danny, quel que soit le cas, le même laissez-passer aurait été livré à temps et dans les délais et nous vivrons avec les résultats. “

Le ballon a été encerclé par James qui a ensuite pénétré dans la peinture, obtenant l’aide de la défense qui lui a permis de passer une passe à Davis le long de l’aile pour les trois vainqueurs du match. Bien que Davis l’ait manqué, c’était probablement le meilleur look qu’ils auraient pu avoir dans cette situation et celui que la plupart des joueurs prendraient avec plaisir compte tenu des circonstances.

Il était clair que la majeure partie de la nuit, le violet et l’or essayaient toujours de trouver l’équipement supplémentaire qu’ils avaient montré dans leurs victoires de déclaration contre les Clippers et les Milwaukee Bucks. Les Nets ont été en désavantage numérique avec Kyrie Irving absent pour le reste de la saison NBA 2019-2020, mais leurs joueurs restants ont fait un excellent travail pour déplacer le ballon et marquer juste assez pour déjouer la surprise.

Malgré la défaite, les Lakers sont toujours en excellente position à l’avenir et devraient terminer la saison avec un avantage à domicile tout au long des éliminatoires de la NBA 2020 à moins qu’ils ne rencontrent les Bucks. Ce genre d’avantage peut grandement contribuer à déterminer leur poursuite de championnat.