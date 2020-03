LeBron James devance Russell Westbrook du joueur du mois

Bien qu’il ait connu l’un des mois les meilleurs et les plus efficaces de sa carrière, le gardien des Rockets de Houston, Russell Westbrook, n’a pas été nommé par la NBA Joueur de la Conférence de l’Ouest du mois de février. Au lieu de cela, l’honneur est allé à la star des Los Angeles Lakers, LeBron James.

Westbrook a récolté en moyenne 33,4 points par match sur 54,9% des tirs en février, dont un clip de 40,0% sur une plage de 3 points. Tous ces chiffres sont ses meilleurs résultats de tous les mois de la saison, et ils étaient également bien meilleurs que ce que James avait publié au cours du même mois.

Les Rockets et les Lakers sont allés de 9 à 2 en février, mais Houston a gagné en tête-à-tête à deux chiffres lors d’une confrontation le 6 février au Staples Center. Westbrook a marqué un sommet de 41 points avec 60,7% de tirs cette nuit-là (score de la boîte), tandis que James n’avait que 18 points avec 42,1% du terrain.

Westbrook a été nommé Joueur du mois pour la dernière fois en décembre 2017, alors qu’il était membre de l’Oklahoma City Thunder. Il a remporté le prix neuf fois au cours de sa carrière de 12 ans dans la NBA.

En plus de son score, l’ancien MVP et All-Star 2020 a enregistré en moyenne 7,3 rebonds, 6,0 passes décisives et 1,8 interceptions par match en février.

Une grosse différence pour les Rockets le mois dernier était que Clint Capela, leur ancien centre de départ, n’a pas joué une seule minute. Avec le passage à une gamme plus petite offrant un espacement accru au sol en attaque, Westbrook a profité à plusieurs reprises des voies de circulation ouvertes.

Mieux encore, les statistiques de l’élite de Westbrook étaient étroitement liées aux victoires de l’équipe. En 11 matchs, les seules défaites de Houston sont survenues le 7 février à Phoenix (lorsque Westbrook n’a pas joué) et le 9 février contre l’Utah, grâce à un fou furieux Bojan Bogdanovic.

Avec six victoires à leurs sept derniers matchs, Westbrook et les Rockets cherchent à poursuivre leur chemin de la victoire en mars. Ils retournent à l’action jeudi soir, lorsque le rival Los Angeles Clippers (41-19) se rend à Houston dans un match critique pour l’ensemencement en éliminatoires de la NBA 2020.

Tipoff est prévu pour 19h00 Heure centrale de Toyota Center, avec le jeu diffusé à l’échelle nationale sur TNT.

