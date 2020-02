LeBron James deviendra le deuxième de tous les temps des matchs des étoiles

La star des Los Angeles Lakers, LeBron James, est actuellement la première dans six catégories statistiques de l’histoire du jeu des étoiles, et dimanche soir, il sera un peu plus proche de devenir le premier pour une autre.

Joueur d’étoiles à 16 reprises, James jouera son 16e match des étoiles au United Center de Chicago. Selon ESPN Stats & Info, James prendra la possession exclusive de la deuxième place pour les matchs All-Star joués, derrière la légende des Lakers Kareem Abdul-Jabbar, qui a joué 18 ans dans sa carrière au Temple de la renommée.

James dépassera Tim Duncan et feu Kobe Bryant pour le deuxième sur la liste. Duncan et Bryant ont tous deux été nommés finalistes pour la classe du Temple de la renommée 2020, par Tim Bontemps d’ESPN.

Le match des étoiles commencera à 20 h. EST, et il sera télévisé sur TNT.

Joueur par excellence du jeu des étoiles à trois reprises, James a récolté en moyenne 24,1 points par match et 5,9 passes décisives lors du match d’exhibition de mi-saison. Il est également le leader de tous les temps en matière de points, de 3 points et de buts marqués.

