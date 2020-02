LeBron James dévoile le potentiel de la défense de L.A

LOS ANGELES – Les Lakers de Los Angeles sont l’une des meilleures équipes défensives de la NBA cette saison. LeBron James et Anthony Davis ancrent une défense qui a le violet et l’or compétitif dans chaque match qu’ils jouent, et qui pourrait être leur plus grande force dans la dernière ligne droite de la campagne 2019-20.

Vendredi soir, les Lakers ont montré des éclairs de cette défense de domination, Davis ayant une autre nuit solide de ce côté-ci du terrain de basket. Davis était un cauchemar dans la peinture pour les Grizzlies de Memphis car il bloquait les tirs ou faisait en sorte qu’il soit incroyablement facile pour Memphis d’accéder au panier. Il a terminé avec sept blocs, un sommet, et tout le monde a parlé de la défense de cette équipe ainsi que de sa candidature au titre de joueur défensif de l’année de la NBA.

“Nous en avons été proches”, a déclaré James à propos de la défense des Lakers qui a atteint son véritable potentiel. “Nous avons eu de grands étirements – plus grands qu’improbables. Nous y revenons. Nous comprenons que chaque équipe que nous jouons jouera un grand basket contre nous. Ils attendent ce match avec impatience, et c’est à nous d’essayer de retirer les équipes de ce qu’elles font bien. Avoir Avery, JaVale et AD et le reste d’entre nous juste faire notre travail de manière défensive – être sain et en phase avec le plan de match – c’est vraiment bon pour nous. “

Avec Davis plaidant fortement en faveur du joueur défensif de l’année et LeBron faisant sa part à cette extrémité du terrain, le nouveau venu de la superstar a parlé de l’équipe dans son ensemble en ce qui concerne leur domination défensive à certains moments de la saison.

“Criez à la culture”, a déclaré Davis à propos de cette équipe des Lakers. “Nous voulons construire une fondation, mais si les gars ne peuvent pas avoir une mentalité de prochain homme, et je pense que nous l’avons fait ce soir quand je suis sorti. Si les gars ont l’impression de pouvoir jouer, alors, par tous les moyens, nous allons être sur le terrain. Nous essayons d’établir une culture, de nous fixer une norme que nous voulons mettre en rythme avant les éliminatoires. “

Si les Lakers peuvent continuer à jouer à un niveau défensif élevé et garder leurs étoiles en bonne santé, Los Angeles sera une équipe extrêmement difficile à battre lors des éliminatoires. LeBron et compagnie sont prêts à relever le défi tout en respectant le battage médiatique d’être l’une des meilleures équipes de la ligue cette saison.