LeBron James dévoile un hommage au tatouage «Mamba 4 Life» à Kobe

LeBron James et les Lakers de Los Angeles sont à moins de trois heures de prendre le tribunal ce soir pour la première fois depuis la mort tragique de Kobe Bryant, de sa fille Gigi et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère dimanche matin. Alors que les Lakers jouent un match de basket contre les Portland Trail Blazers, vendredi soir promet d’être un souvenir de la vie et de la carrière de Kobe Bryant avec les Lakers. LeBron James a rendu hommage à son propre corps, qu’il a partagé avec le monde quelques heures avant le match.

James a taquiné qu’il obtenait de l’encre neuve, mais maintenant nous voyons le tatouage hommage complet qu’il a obtenu pour Kobe Bryant, qui dit “Mamba 4 Life”. LeBron a également écrit les mots “Mamba 4 Life” sur ses chaussures samedi soir dernier quand il est décédé Kobe Bryant pour le n ° 3 sur la liste des meilleurs scores de la NBA dans la ville natale de Bryant à Philadelphie.

La couverture par ESPN du match de ce soir à Los Angeles commencera à 19 heures. TVP.

