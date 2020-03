LeBron James discutable contre les filets avec l’aine gauche douloureuse

Les Lakers de Los Angeles listent le petit attaquant superstar LeBron James comme douteux pour affronter les Brooklyn Nets mardi.

James a une aine gauche douloureuse, selon les Lakers:

Rapport de blessures #Lakers pour #Nets:

PROBABLE: Alex Caruso (ischio-jambiers droit douloureux) et Anthony Davis (coude gauche douloureux)

QUESTIONABLE: LeBron James (aine gauche douloureuse)

– Ryan Ward (@RyanWardLA) 10 mars 2020

James affiche en moyenne 25,7 points, 7,8 rebonds et 10,6 passes décisives cette saison. Il tire 49,7% depuis le terrain, 34,7% depuis au-delà de l’arc et 70,4% depuis la ligne des lancers francs.

Les Lakers ont le meilleur bilan de la Conférence Ouest. Ils sont 49-13.

James a récolté en moyenne 27,4 points, 8,5 rebonds et 8,3 passes décisives en 55 matchs la saison dernière, tout en tirant à 51,0% depuis le sol, 33,9% depuis au-delà de l’arc et 66,5% depuis la ligne des lancers francs. Le joueur par excellence à quatre reprises mène très probablement les Lakers aux séries éliminatoires s’il ne se blesse pas à l’aine le jour de Noël contre les Golden State Warriors.

La blessure à l’aine a forcé James à manquer 17 matchs consécutifs. Les Lakers sont allés de 6 à 11 au cours de cette séquence et sont tombés hors du tableau des séries éliminatoires dans l’Ouest.

James a récolté 29,0 points, 10,3 passes décisives et 7,3 rebonds alors que les Lakers sont allés 3-0 la semaine dernière. LeBron a remporté un autre prix de joueur de la semaine.

