LeBron James discute de ce que gagner pour lui le prix MVP NBA 2019-2020

LeBron James n’est pas étranger au prix du joueur le plus utile de la NBA car il est l’un des cinq joueurs à l’avoir remporté à quatre reprises, le faisant sur une période de cinq ans entre 2009-13.

Et pour la saison 2019-2020 NBA avec les Lakers de Los Angeles, James cherche à ajouter à ce total et à remporter un cinquième prix.

À sa 17e saison, James continue de défier toute logique, étant toujours aussi efficace tout en jouant à l’avant-garde à temps plein et en menant la ligue en passes décisives. Son niveau de jeu le place au cœur de la discussion, mais la plupart considèrent toujours Giannis Antetokounmpo comme le favori incontestable pour remporter le prix pour la deuxième saison consécutive.

Même la possibilité demeure que James pourrait dépasser le favori et ramener un autre prix à la maison. James a récemment évoqué la possibilité à la suite de la victoire de l’équipe sur les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Dans une interview d’après-match, James a déclaré que gagner le prix serait un signe de la qualité de son équipe dans son ensemble, par opposition à sa performance individuelle:

«En fin de compte, cela signifie que vous avez eu du succès en équipe. Cela signifie que vos coéquipiers ont fait tous les sacrifices autant que vous. Ils sont sortis et ils ont essayé de jouer aussi fort que possible pour essayer de gagner parce que vous ne pouvez pas être un joueur par excellence de la ligue sans succès d’équipe et que vos coéquipiers font tout le sale boulot. »

James a poursuivi, notant qu’il était simplement concentré sur chaque jeu individuel:

«Pour moi, j’essaie d’être un MVP tous les soirs pour notre équipe aux deux extrémités du sol, offensivement et défensivement avec mon commandement, avec ma voix, avec mon approche. Si cela se traduit par une récompense, qu’il en soit ainsi. “

C’est l’approche que James a adoptée toute la saison, donc il ne prévoit pas de la changer maintenant et compte tenu des résultats, il ne devrait pas. James a mis sur pied l’une des meilleures saisons de sa carrière, mais s’il peut ou non dépasser Antetokounmpo est une autre histoire.

Après avoir fait un bond en avant la saison dernière, Antetokounmpo s’est encore amélioré cette saison et a mené les Milwaukee Bucks au meilleur record de la NBA. Il a dirigé le peloton toute la saison et il faudra un effort irréel à James pour vraiment le défier.

Mais comme James l’a dit, tout dépend de l’équipe et de son succès. La victoire des Lakers est la chose la plus importante pour lui et, par coïncidence, cela continuerait d’aider son propre cas. James peut ou non ramener à la maison son cinquième prix, mais sa performance a été un spectacle à voir malgré tout.