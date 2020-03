LeBron James discute de jouer aux côtés d’Anthony Davis

Le duo LeBron James et Anthony Davis n’aurait pas pu mieux fonctionner qu’au cours de la saison NBA 2019-2020 et les Lakers de Los Angeles en ont profité car ils se sont établis au sommet de la Conférence de l’Ouest.

Le duo dynamique a apporté un niveau de compétitivité et de joie que les fans des Lakers n’ont pas vu ces dernières saisons et il a propulsé l’équipe à un record de 47-13, loin de là où ils étaient.

Lors de leur plus récente victoire contre les Philadelphia 76ers, Los Angeles semblait avoir été abandonné avant que James et Davis n’exercent leur volonté sur le jeu, marquant à volonté et effectuant des jeux défensifs qui ont finalement conduit à une victoire facile.

Dans son interview, James a été interrogé sur la façon dont lui et Davis avaient grandi ensemble pendant la saison et il a révélé qu’ils se poussaient.

“Chaque minute, nous sur le sol, nous continuons à grandir ensemble”, a déclaré James.

“La partie la plus importante pour notre club de balle est que nous nous défions entre nous et quand nous faisons cela, nous nous tenons mutuellement responsables et cela se répercute sur tout le monde.”

James et Davis ont tous deux assumé des rôles de leadership pour les Lakers et cela a très bien fonctionné car le couple a pu tirer le meilleur parti de leur casting de soutien tous les soirs, l’une des principales raisons du succès de l’équipe. Les deux ont une excellente relation et il semble que leur amitié hors du terrain se soit traduite par un partenariat sain sur le terrain.

Lorsque le violet et l’or ont échangé pour Davis pour commencer l’intersaison NBA 2019, ils ont été critiqués pour avoir trop abandonné dans l’affaire mais il est clair qu’ils ont fait le bon choix car il est un parfait joueur All-Star pour James. La coupe de basket-ball a été aussi proche de la perfection que possible, car James a heureusement pris la banquette arrière et est devenu plus un meneur de jeu traditionnel, tandis que Davis a été en mesure de porter l’infraction presque tous les soirs.

Le duo All-Star est évidemment la clé pour Los Angeles s’ils espèrent effectuer un run sérieux lors des finales NBA 2020, mais ce sera aussi à eux d’améliorer le reste de l’alignement, en particulier dans les moments charnières. Heureusement pour eux et les Lakers, le reste de la saison est une bonne occasion de se préparer pour les éliminatoires de la NBA 2020.