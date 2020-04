LeBron James discute de la date de sortie de “ Space Jam 2 ” au milieu de la saison 2019-2020 de la NBA

Alors qu’il mène les Lakers de Los Angeles au championnat, LeBron James se prépare également à la sortie de «Space Jam 2» à l’été 2021.

James et un certain nombre d’autres joueurs de la NBA – y compris Anthony Davis – se sont rencontrés à l’été 2019 pour filmer et l’équipe de production prépare actuellement l’animation en prévision d’une date de sortie en juin 2021.

Les fans du monde entier sont ravis de la suite du film “Space Jam” de Michael Jordan en 1996, car ils attendaient des années qu’un autre joueur assume son rôle. James est en quelque sorte la personne parfaite pour le faire car il a la personnalité pour le rendre passionnant, ainsi que le débat Jordan contre James qui alimente les fans.

James a parlé de la progression du film, discutant des dates de sortie et de la façon dont la pandémie de coronavirus (COVID-19) a affecté les choses, selon Dave McMenamin de ESPN:

“Space Jam” doit toujours sortir en juin 2021. Nous sommes donc en quelque sorte [OK]», A déclaré James. «Et beaucoup de choses en ce moment sont de l’animation, donc être à l’intérieur est vraiment formidable pour nous. Nous sommes donc toujours en marche. Comme tout dans le monde, tout est un peu ralenti, mais nous sommes toujours sur la bonne voie. J’attends ça avec impatience. Pendant ce temps, je souhaite que nous puissions le publier maintenant, mec, et donner aux gens des choses à regarder dans leurs ménages. Mais nous avons eu jusqu’à l’année prochaine, l’été prochain. Nous en sommes ravis. “

Alors qu’il serait bien que le film soit sorti maintenant en donnant aux fans quelque chose à regarder et à faire pendant cette distance physique prolongée, il semble qu’il y ait encore beaucoup de travail à faire sur le film. Une date de sortie en juin 2021 signifie qu’ils ne sont même pas près de terminer l’animation et l’édition.

Cependant, au moment de la sortie de ce film, il ne devrait idéalement pas avoir peur d’aller dans une salle de cinéma pour voir la coupe finale. Et étant donné la capacité de James à divertir et la puissance de la star de basket-ball présente, “Space Jam 2” devrait être un excellent film pour les fans.