LeBron James discute des hommages à Kobe Bryant lors du week-end des étoiles NBA 2020

L’amour pour Kobe Bryant n’a certainement pas manqué tout au long du week-end des étoiles NBA 2020 à Chicago.

La ligue a consacré les événements de cette année à rendre hommage à Bryant, à sa fille Gianna et aux sept autres victimes du tragique accident d’hélicoptère. Cela comprenait des vidéos hommage, des maillots d’équipe et un tout nouveau format de jeu qui a contribué à créer un avantage concurrentiel après des années où il manquait.

Los Angeles était bien représentée avec LeBron James et Anthony Davis en tête d’affiche de l’équipe LeBron dans le maillot n ° 2 de la fille de Bryant. Il est sûr de dire que la NBA et ses joueurs ont fait d’énormes efforts pour s’assurer que Bryant était honoré de la bonne façon.

James admet que c’était un point important compte tenu du type d’impact que Bryant avait eu à la fois sur et hors du terrain.

«Je veux dire, tout le reste ne serait pas civilisé. Il est l’un des plus grands joueurs de basket-ball, l’un des joueurs les plus percutants et l’inspiration qu’il a, ça se voit. Combien de personnes, non seulement dans le monde du basket-ball, mais aussi en dehors du monde du basket-ball, ont été touchées par une personne comme elle », a déclaré James.

«Évidemment, nous avons tous vu ce qu’il a pu faire sur le terrain en tant que compétiteur, en tant que champion, quelqu’un qui visait l’excellence tous les jours, mais nous avons également vu le père qu’il était aussi bien pour ses belles filles que pour sa femme. . Les choses qu’il faisait, gagner un Oscar, juste faire tellement de choses qui étaient justes – que les gens aspiraient à faire et s’inspirer de lui à cause de son dynamisme. »

James a ajouté que l’héritage laissé par Bryant devrait résister à l’épreuve du temps.

“Donc je ne l’ai pas – je pense que ça a été incroyable, et je suis heureux d’en faire partie ce week-end. Évidemment, étant moi-même un Laker de Los Angeles, ça va faire partie de moi pour le reste de ma vie et notre franchise, et tout joueur devra porter du violet et de l’or jusqu’à la fin du basket-ball, ce qui n’est jamais le cas », a déclaré James. .

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, mérite certainement beaucoup de crédit pour ses efforts pour s’assurer que Bryant a été honoré correctement. Pendant ce temps, James a également fait sa part en tant que représentant des Lakers en menant son équipe à une victoire de 157-155 contre l’équipe Giannis qui s’est terminée par un coup franc d’embrayage de Davis dans sa ville natale.

Bien que l’héritage de Bryant transcende ce qu’il a fait sur le terrain de basket, il ne fait aucun doute que son influence perdure à travers la prochaine génération de joueurs.