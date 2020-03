LeBron James discute du facteur de repos pendant l’interruption de la saison NBA 2019-2020

La saison NBA 2019-2020 s’est interrompue au milieu de l’épidémie mondiale de coronavirus et le calendrier de sa reprise n’a pas encore été déterminé.

En conséquence, les Lakers de Los Angeles se retrouvent maintenant avec beaucoup de temps libre alors que la ligue continue de naviguer à travers la pandémie en cours. Il s’agit certainement d’un changement de rythme inattendu par rapport à la routine quotidienne à laquelle les joueurs s’étaient habitués.

Il y a eu beaucoup de discussions sur les points positifs qui accompagnent le repos supplémentaire pour les vétérans comme LeBron James. Malheureusement, il semble que ce soit le contraire.

Selon Dave McMenamin de ESPN, James pense que tout le temps libre n’est pas idéal étant donné où la saison s’est arrêtée après 63 matchs:

“Lorsque vous avez construit six mois de conditionnement et de préparation, puis (c’est parti), le récit que je n’aime pas (est),” Eh bien, maintenant les gars se reposent tellement. “Ou, comme,” LeBron, il a 35 ans, il a tellement de minutes sur son corps, maintenant il se repose tellement », a-t-il déclaré. “C’est en fait le contraire pour moi parce que mon corps, quand nous avons arrêté de jouer, me demandait,” Qu’est-ce que tu fous? “

James a ajouté que la pause avait perturbé le rythme de l’équipe:

“Donc, le reste, je pense que c’est un peu exagéré. Surtout quand vous êtes en plein essor. “

Les commentaires de James sont certainement compréhensibles étant donné qu’il a passé la majeure partie de sa carrière de 16 ans à se préparer à une poussée des séries éliminatoires cette fois-ci. Le fait qu’il soit maintenant obligé de prendre tout ce temps libre a apparemment laissé son corps subir de sérieux retraits du basket-ball.

James était au milieu d’une campagne de calibre de joueur le plus utile lorsque la ligue a suspendu le jeu en raison du coronavirus. Sa domination à 35 ans a été tout simplement remarquable et il est clair qu’il cherchait à continuer dans les séries éliminatoires.

Pendant ce temps, les Lakers ont obtenu une avance confortable au sommet de la Conférence de l’Ouest avec un dossier de 49-14 avant la dernière ligne droite de la saison. Plus important encore, ils ont apparemment commencé à cliquer sur tous les cylindres après avoir vaincu les Milwaukee Bucks et Los Angeles Clippers dans des matchs consécutifs avant le début de la pause.

Bien qu’il reste à voir si et quand la saison reprendra bientôt, il ne fait aucun doute qu’il incombera finalement à James de remettre cette équipe sur la bonne voie.