LeBron James discute du plafond défensif pendant la saison 2019-20 NBA

Historiquement, les équipes ont eu des indices bâclés lors du premier match après la pause des NBA All-Star et ce fut le cas pour les Lakers de Los Angeles alors qu’ils ont subi des étirements difficiles pour remporter une victoire contre les Grizzlies de Memphis.

LeBron James et Anthony Davis ont une fois de plus mené les Lakers alors que le duo d’étoiles combinait 60 des 117 points de l’équipe et imposait leur volonté aux Grizzlies au quatrième trimestre. Memphis n’a eu aucune réponse pour le coup de poing un-deux de l’équipe alors qu’ils attaquaient et marquaient le basket à tour de rôle.

Malgré plusieurs lacunes dans la seconde moitié qui ont permis aux Grizzlies de revenir, les Lakers ont toujours montré des éclairs de leur éclat défensif et après le match, James a parlé de leur plafond à cette extrémité du sol.

«Nous en avons été proches. Nous avons eu de grands étirements. Bien plus qu’improbable, mais nous y revenons. Nous comprenons que chaque équipe que nous jouons jouera un grand basket contre nous. Ils attendent avec impatience ce match et c’est à utiliser pour essayer de retirer les équipes de ce qu’elles font bien », a déclaré James.

“Donc, avoir Avery, JaVale et AD et le reste d’entre nous juste faire notre travail défensivement étant sain, être à son tour avec le plan de match est vraiment bon pour nous.”

Après avoir commencé la saison NBA 2019-2020 efficacement sur la défensive, Los Angeles a connu un certain glissement avant la pause, ce qui a soulevé certaines inquiétudes, mais ils ont exploité leur potentiel contre Memphis. Il y avait un étirement particulier au cours du deuxième trimestre qui avait des fans au Staples Center sur leurs pieds alors qu’ils tournaient et se fermaient rapidement sur les tireurs des Grizzlies et emballaient la peinture pour éviter tout seau facile.

La défense de l’équipe a également déclenché plusieurs occasions de rupture rapide qui leur ont permis de prendre de l’avance, signe encourageant pour une équipe qui peut parfois avoir du mal à marquer en demi-zone. Alors que Memphis a réussi à riposter et à en faire un jeu intéressant, Los Angeles s’est finalement avéré trop et a rappelé à tout le monde à quel point ils peuvent être dangereux lorsqu’ils sont enfermés.

La victoire est un moyen solide de lancer le reste de la saison, mais il y a encore des questions concernant l’alignement, car le violet et l’or ont été liés à plusieurs joueurs qui peuvent potentiellement aider lors de leurs éliminatoires de la NBA 2020. Il sera intéressant de voir quels changements – le cas échéant – sont apportés d’ici la fin de la saison.