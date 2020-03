LeBron James discute d’une mémoire photographique impressionnante

LeBron James est une merveille physique et il l’a montré tout au long de ses 17 saisons NBA.

James a une combinaison rare de taille, de vitesse et de force et il est capable de submerger physiquement ses adversaires une nuit donnée.

Cependant, ce qui sépare James du reste des monstres sportifs de la ligue, c’est son QI de basket-ball. Il possède une capacité unique à télécharger instantanément une situation au sol et à faire systématiquement le bon jeu. C’est ce cadeau qui l’a aidé à diriger la ligue en passes décisives lors de la saison NBA 2019-2020.

Selon Melissa Rohlin de Sports Illustrated, James a également la chance d’avoir une mémoire photographique et a expliqué comment cela l’avait aidé dans sa carrière de basket-ball:

“Je l’ai toujours eu”, a déclaré James à Sports Illustrated. «Beaucoup de mes amis, quand j’étais plus jeune, jouaient au jeu, ils se disaient:« Mec, comment t’es-tu souvenu de ce jeu? Ou comment vous en êtes-vous souvenu? C’était il y a si longtemps. “Je n’y ai jamais pensé. Je ne savais même pas ce que signifiait la mémoire photographique quand j’étais plus jeune jusqu’à ce que je vieillisse. C’est quelque chose avec lequel je suis né ou avec qui je suis béni. “

Cependant, son incroyable rappel comprend également le souvenir de son éducation difficile en Ohio, mais il a admis que cela avait aidé à façonner qui il était aujourd’hui:

“Certains des domaines de ma vie que j’avais quand j’étais plus jeune, j’essaie d’oublier”, a déclaré James à Sports Illustrated. «En même temps, certaines des choses que j’ai traversées quand j’étais plus jeune, je les garde aussi parce que cela a fait de moi qui je suis aujourd’hui. Je me souviens de beaucoup de choses. »

James est répertorié comme attaquant dans les alignements traditionnels à cinq, mais sous l’entraîneur-chef Frank Vogel, il a été le meneur à temps plein des Lakers de Los Angeles et il a prospéré. L’offensive commence et se termine normalement avec James et son efficacité à marquer et à distribuer le ballon de basket a propulsé l’offensive des Lakers vers les cinq premières unités.

Sa mémoire photographique couplée à ses années d’expérience lui ont permis de jouer à un niveau d’élite même en 17e année. Bien qu’il ait perdu peut-être un demi-pas, son esprit est toujours aussi vif et il peut très probablement bien jouer jusqu’à la fin de la trentaine. ou même 40s.

Bien qu’il soit malheureux que le basket-ball soit toujours en pause en raison de la pandémie de coronavirus, James est toujours occupé et fait de son mieux pour rester en forme physiquement et mentalement en cas de reprise de la saison.