LeBron James dit “assurez-vous juste d’embrasser votre famille” après vendredi

Les Lakers de Los Angeles ont fait de leur mieux pour reprendre les affaires vendredi soir contre les Portland Trail Blazers alors qu’ils continuent de pleurer la perte tragique de Kobe Bryant, de sa fille Gigi et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère dimanche. LeBron James a décidé de diriger la nation Laker, prononçant un discours avant le match et s’engageant à honorer Kobe. Et après le match, il a parlé aux journalistes pour la première fois depuis le décès tragique de Bryant.

Dans la semaine qui a suivi la tragédie, LeBron et le reste des joueurs des Lakers avaient lentement commencé à s’ouvrir. Hier soir, James a parlé aux journalistes pour la première fois et a partagé l’impact que la perte soudaine de Bryant lui a laissé.

Le soir où le match des Lakers contre les Clippers a été annulé plus tôt cette semaine, James a pu assister au dernier match à domicile de la saison de son fils Bronny au Sierra Canyon.

