LeBron James dit «plus de high-fives» après une épidémie de coronavirus

LeBron James et sa marque de basket-ball sont devenus synonymes de beaucoup de choses. Des dunks incroyables, de belles passes pour ouvrir les tireurs exactement où ils en ont besoin, des blocs de chasse et des tirs difficiles pour calmer les foules adverses. Mais une autre chose pour laquelle les équipes de LeBron ont toujours été connues est ses poignées de main complexes et expressives qui sont personnalisées pour presque tous les coéquipiers qu’il a eu au fil des ans.

Depuis son premier passage à Cleveland, LeBron et plusieurs coéquipiers ont eu des poignées de main spéciales qu’il exécute sur la ligne avant chaque match. Cependant, la pandémie de coronavirus et sa capacité à se propager parmi les gens mènent à la réforme de prise de contact LeBron. James a déclaré au podcast Road Trippin qu’il ne ferait plus de high-fives et que ses coéquipiers auraient de nouvelles poignées de main qui incluraient probablement une distanciation sociale.

James a toujours été un grand fan des poignées de main et des activités d’équipe où tout le monde se réunit en étroite collaboration. Bien qu’ils devront probablement continuer à le faire dans les vestiaires, James tient à ne pas créer d’exposition supplémentaire inutile au milieu de la propagation d’une pandémie mondiale.

