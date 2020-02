LeBron James dit que «Eric B. et Rakim» étaient ses artistes préférés quand il était enfant

Parmi les différentes choses qui ont surgi lors de la session de LeBron James avec un grand nombre de journalistes lors de la journée des médias NBA All-Star de samedi, il y avait le hip-hop et la musique. James, qui à peu près à la même époque l’année dernière a aidé 2Chainz à sortir son album «Rap or Get To The League», a été interrogé sur ses artistes musicaux préférés de la ville hôte de Chicago, ainsi que sur certains de ses autres artistes préférés en grandissant.

Bien que James n’ait pas donné de rappeur préféré à Chicago, il a laissé les fans s’exprimer sur certaines de ses préférences musicales, y compris ses artistes préférés.

“Mon artiste préféré était Eric B. et Rakim en grandissant”, a déclaré James aux journalistes lors de la Journée des médias. James a également été interrogé sur sa fameuse piste de lock-out de 2011 avec Kevin Durant. “Moi et KD travaillions et nous sommes juste allés dans le studio et nous nous sommes amusés”, a déclaré James.

Cependant, personne n’a posé de questions à LeBron au sujet de son coéquipier de l’équipe LeBron Damian Lillard, qui se produira lors des festivités du samedi des étoiles sous son pseudonyme musical, Dame D.O.L.L.A.

De plus, il est actuellement difficile de savoir quel type d’influence LeBron aura sur la bande originale de “Space Jam 2”, qui a beaucoup à faire avec son prédécesseur.

