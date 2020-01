LeBron James dit que James Harden est «l’un des meilleurs buteurs» de tous les temps

LeBron James et les Lakers de Los Angeles ont eu le meilleur sur James Harden et les Houston Rockets lors de l’épreuve de force de samedi soir, les Lakers revenant d’un déficit à deux chiffres pour obtenir une impressionnante victoire sur la route.

Bien que les statistiques individuelles de Harden l’aient clairement placé en tête du MVP avec Giannis Antetokounmpo de Milwaukee depuis le début de la saison, LeBron fait de plus en plus de cas à chaque victoire des Lakers et chaque jour, ils restent au sommet du classement de la Conférence de l’Ouest.

Harden et les Rockets avaient récemment obtenu le meilleur des équipes LeBron, mais James était plein d’éloges pour Harden après leur match.

LeBron a plaisanté après le match que les Lakers travaillent toujours sur la façon de battre les équipes avec des records gagnants après avoir poussé leur record à 34-8.

Harden, avec une moyenne de plus de 37 points par match cette saison, connaît la saison avec le meilleur score de la NBA depuis que Michael Jordan a atteint une moyenne de 37 points en 1987.

