LeBron James dit que le basket-ball du secondaire a besoin d’un chronomètre de tir le plus tôt possible

Lorsque la saison de basket-ball du lycée 2019-2020 a commencé, huit États du pays avaient mis en place un chronomètre de tir. Selon l’AP, la Californie, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan, New York, le Dakota du Nord, le Rhode Island, le Dakota du Sud et Washington utilisent une horloge de prise de vue de 30 ou 35 secondes pour les garçons ou les filles ou les deux au niveau universitaire.

Mais l’État d’origine de LeBron, l’Ohio, par exemple, continue de jouer sans chronomètre au basket-ball au secondaire cette saison. Vendredi, alors que les séries éliminatoires de l’État commençaient à chauffer, James s’est tourné vers Twitter pour suggérer que des États comme l’Ohio et d’autres devraient incorporer un chronomètre de tir. Tout en partageant un message d’un ami et coéquipier du lycée Romeo Travis, LeBron a ajouté que jouer sans chronomètre de tir n’est pas du basket-ball et que les cerceaux du lycée ont besoin d’un “chronomètre de tir dès que possible”.

Comme le jeu NBA a continué d’augmenter son rythme offensif et son score au cours des 10 dernières années, il semble étrange que nous continuions à jouer au basket-ball au lycée dans le même format que nous avions avant que le chronomètre des tirs n’ait été inventé en 1954. Lorsque le propriétaire des Syracuse Nationals Il y a 70 ans, Danny Biasone a inventé le chronomètre pour augmenter le rythme de jeu. Cela ne s’est pas encore produit au niveau secondaire et vous pouvez compter LeBron comme quelqu’un qui pense qu’il en a besoin – DÈS QUE POSSIBLE.

