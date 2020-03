LeBron James dit que les joueurs débutants ont appelé leur épouse «Auntie Savannah»

En tant que l’un des plus anciens hommes d’État de la NBA, il est difficile d’éviter le sentiment que tout le monde autour de vous rajeunit. Avec son fils aîné au lycée maintenant, le sentiment que tout le monde rajeunit s’est intensifié pour LeBron James et sa femme Savannah, au cours de l’été, alors qu’ils accueillaient certains des plus récents athlètes de Klutch Sports.

L’histoire a été évoquée lors de la rencontre avec les médias de LeBron James après le match, alors qu’il parlait de la façon dont le gardien recrue Ja Morant est en fait plus proche de son fils d’âge qu’il ne l’est de lui. Ensuite, James a rappelé un moment de l’été, lorsque les recrues de Klutch Sports, Darius Garland des Cavaliers et Darius Bazley du Thunder, ont passé plus de temps à traîner avec les fils de LeBron chez eux qu’avec LeBron lui-même. Puis, après avoir passé l’après-midi chez eux, l’un des joueurs, LeBron n’a pas précisé, a voulu remercier LeBron et «Auntie Savannah». Selon James, sa femme Savannah n’a pas pris trop gentiment la formalité.

Même si James est assez âgé pour être l’oncle de nombreux nouveaux joueurs de la ligue, sa saison a réaffirmé qu’il lui restait encore beaucoup à enseigner à la prochaine génération.

.