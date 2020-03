LeBron James dit que lui et sa famille «vont à Wakanda»

Au moins en ce qui concerne la NBA et ses joueurs, la majeure partie de la ligue semble prendre la pandémie mondiale du coronavirus très au sérieux. Les joueurs de toute la ligue ont partagé des messages sur leurs réseaux sociaux, ainsi que sur le principal réseau social de la NBA, pour s’engager dans la distanciation sociale. Les joueurs de la ligue étant désormais libres de quitter leurs marchés en saison, LeBron James et sa famille quittent la ville de Los Angeles et se rendent dans le pays africain fictif de Wakanda, tiré de la bande dessinée et du film Black Panther de Marvel. James a également tweeté qu’il avait besoin d’un partenaire buveur de vin pendant cette interruption.

James aura tout le temps de découvrir sa collection de vins.

Évidemment, James ne va pas partager où il va pour de nombreuses raisons, mais il semble que sortir de la ville soit ce que LeBron et sa famille font alors que le monde essaie de ralentir la propagation de cette pandémie mondiale.

.