LeBron James dit que passer du temps 24/7 avec sa famille est «une bénédiction»

Parmi les façons dont LeBron James passe son temps, entre se soumettre à des entraînements rigoureux dans son gymnase à domicile ou rejoindre ses enfants sur TikTok, l’une des choses sur lesquelles James travaille, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence téléphonique Zoom mercredi. , exprime sa gratitude pour ce qu’il a dans sa vie tout en augmentant sa pratique de la méditation, selon notre propre Mark Medina des USA AUJOURD’HUI.

Pour se garder inspiré, James a suivi une routine stricte. Il s’endort en utilisant l’application Calm, qui diffuse des histoires édifiantes et une musique inspirante. Il se réveille revigoré parce qu’il voit que ses fils (Bronny, Bryce) et sa fille (Zhuri) ont ce qu’il appelle «un état d’esprit positif». Après avoir mangé, pratiqué et formé, James s’est maintenu engagé dans d’autres domaines. Il méditera tous les 10 minutes. Il effectuera des exercices de respiration. Il exprimera sa gratitude pour ses diverses réalisations et fortunes. Il profite ensuite de temps libre avec ses proches.

“Ce fut certainement une bénédiction de pouvoir être ici 24h / 24 et 7j / 7 et d’être ici avec votre famille”, a déclaré James. “Et pouvoir – je ne veux pas dire” récupérer “le temps, car c’est une chose que vous ne pouvez pas faire. Le temps n’attend personne et vous ne pouvez pas faire ça. Mais pour pouvoir l’apprécier et être dans ce moment, ça a été plutôt cool. Même si j’ai raté le match de basket comme aucun autre. “

À une époque où il est difficile pour les gens de se sortir de leur propre situation, exprimer sa gratitude pour ce qui va bien est une façon positive de faire face aux circonstances. De toute évidence, LeBron manque le basket-ball et c’est difficile à blâmer après la saison qu’il a eue en 17e année, mais il sait qu’il a la chance de faire des choses qu’il ne pourrait pas faire autrement.

LeBron essaie de rester positif, tout comme le reste de la ligue quand il s’agit d’espérer qu’il existe un moyen de sauver la saison 2020 et éventuellement de couronner un champion NBA 2020. Après avoir raté les séries éliminatoires en 2019 pour la première fois depuis 2006, James a été préparé à montrer ce qu’il pouvait faire lors de sa première apparition en carrière dans les séries éliminatoires de la Conférence de l’Ouest.

Le président de James et des Lakers, Rob Pelinka, ainsi que plusieurs autres joueurs et décideurs, ont également exprimé leur espoir de garder les possibilités ouvertes lorsqu’il s’agit de trouver un moyen de clôturer la saison, sans fans en direct.

