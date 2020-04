LeBron James dit que ses enfants et TikTok le font ressembler à «un idiot»

Parmi les nombreuses choses que LeBron James essaie d’utiliser son temps supplémentaire pour faire tout en étant à la maison avec ses enfants et sa femme les rejoint sur TikTok. Le fils aîné de LeBron, Bronny, a déjà un public assez solide sur la plate-forme, enrôlant souvent sa sœur Zhuri et le reste de la famille pour se joindre à des défis de danse virale. Le fils cadet de LeBron, Bryce, a également un TikTok, ce qui signifie que LeBron a doublé les «Toks» pendant le hiatus de la NBA et son temps en quarantaine après que deux membres des Lakers ont été testés positifs pour le coronavirus. Cependant, alors que LeBron sait qu’il gagne des points de papa, il ne gagne aucun point sympa.

Bien sûr, il semble dans les vidéos que LeBron prend tout cela avec une perspective humoristique du mieux qu’il peut. Alors que tout le monde cherche différentes façons de faire face pendant une période difficile du monde, faire le fou sur TikTok n’est que l’une des façons dont LeBron le fait.

.