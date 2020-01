LeBron James domine 35-16-7 dans une grande victoire au Mavs

Sur la route contre l’une des meilleures équipes de la Conférence de l’Ouest sans son meilleur buteur Anthony Davis, LeBron James a livré l’une de ses meilleures performances de bout en bout de la saison, marquant 35 points, 16 rebonds et sept passes décisives en un Une victoire de 129-114 contre les Mavericks de Dallas vendredi soir pour pousser la séquence de victoires actuelle de LA à sept matchs.

Aussi incroyable que cela puisse paraître dans sa 17e saison, vendredi était la première fois dans la carrière de LeBron qu’il marquait plus de 35 points et empochait plus de 15 rebonds en un match. James a également dépassé Michael Jordan pour la quatrième place sur la liste des buts en carrière de la NBA. LeBron a fermé le centre de jeu car les grands hommes des Lakers étaient tous blessés ou en grande difficulté. Les Lakers ont mené par pas moins de 21 dans le match alors que James a ouvert la voie, mais il a également obtenu une main massive de Kyle Kuzma, surtout tôt.

Dans une grosse place sans Davis, Kuzma est sorti en feu pour débuter la rencontre avec 11 points au premier quart et 21 en première mi-temps. Il s’est considérablement refroidi en seconde période, mais l’étincelle qu’il a fournie tôt a aidé les Lakers à prendre une avance majeure qui était difficile, voire impossible, pour Dallas de revenir. Kuzma a terminé avec 24 et a eu du mal à frapper en seconde période, mais peu de choses importaient avec la façon dont LeBron jouait. Kuzma a également connu six rebonds, dont quatre rebonds offensifs.

Et une nuit où Dwight Howard et JaVale McGee ont eu cinq fautes au troisième quart, les Lakers ont survécu à une grande partie de ce match sans aucun de leurs grands hommes traditionnels. LeBron lui-même a très bien joué et après une saison où il a été le meneur avec les passes décisives, James a joué le centre pour aider les Lakers à gagner.

Les Lakers sont de retour sur le terrain demain soir à Oklahoma City contre Chris Paul et le Thunder, qui ont remporté huit de leurs 10 derniers matchs.

