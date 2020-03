LeBron James donne un cri d’anniversaire à Tristan Thompson

À l’ère de la distanciation sociale pour empêcher la propagation rapide du coronavirus, notre capacité numérique à se connecter les uns aux autres semble être de plus en plus importante. Avec la NBA sur un hiatus sans précédent, les joueurs de la ligue font don de centaines de milliers de dollars pour aider les travailleurs horaires de l’aréna qui seront financièrement les plus touchés par la fermeture de la NBA, ainsi que 1/3 des propriétaires contribuant à la cause , l’aspect social du jeu a été supprimé. Mais LeBron James essayait de montrer son amour à l’un de ses anciens coéquipiers de la NBA et à l’un de ses camarades de Klutch Sports vendredi, Tristan Thompson.

LeBron James a déjà communiqué aux fans combien il leur manque, tout en reconnaissant que ses commentaires de la semaine dernière sur le fait de jouer sans fans n’étaient pas la bonne voie à suivre. Heureusement pour nous, LeBron nous a laissé une multitude de moments à regarder. Alors que la ligue est en pause, nous passerons en revue certains des plus grands matchs de la carrière de LeBron. Thompson figurera dans bon nombre d’entre eux alors que nous essayons de combler le vide laissé par la NBA au cours des prochaines semaines.

