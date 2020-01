LeBron James, Dwyane Wade «essayaient juste de rendre Kobe Bryant fier de nous»

Pendant et même après 20 ans de carrière de Kobe Bryant avec les Lakers de Los Angeles, certains médias / fans se sont fait un nom en lui manquant de respect.

Au lieu de respecter l’impact de Bryant, ils ont essayé de créer des rivalités entre les joueurs passés et présents comme LeBron James et Dwyane Wade.

Ces affrontements étaient compétitifs, mais il n’y avait que du respect entre Bryant et ses pairs – même avant cette tragédie dévastatrice.

Dans Inside the NBA, une heure spéciale consacrée à Bryant, Wade a révélé la conversation que lui et James avaient eue sur ce sujet, selon TNT:

«Tout le monde veut nous mettre contre lui, mais nous essayions juste de le rendre fier de nous.» @ DwyaneWade et @KingJames n’avaient que de l’amour pour le Mamba. pic.twitter.com/h9mTp7aZm2

– NBA sur TNT (@NBAonTNT) 29 janvier 2020

Avant que James ne passe Bryant pour la troisième place sur la liste des meilleurs scores de la NBA, il n’y avait «rien d’autre que de l’amour et du respect» entre les deux joueurs. Et quand James a accompli l’exploit, lui et Bryant ont parlé au téléphone.

Il est dévastateur de savoir que c’était leur dernier appel téléphonique, mais James a promis de continuer l’héritage de Bryant. Il est également déterminé à remporter la finale de la NBA 2020, qui marquera la 17e et la première place de l’équipe depuis l’équipe 2009-10 de Bryant.

À travers toutes les larmes, il y a des histoires comme celle-ci qui font sourire les fans de Bryant / Lakers. Pour des joueurs comme Wade et James qui sont venus après Bryant, ils l’ont admiré et voulaient juste gagner son respect en participant à la compétition.

Ils ont tous deux accompli cela et c’est à eux de transmettre l’héritage de Bryant à la prochaine génération et de continuer à développer le basket-ball.