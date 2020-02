LeBron James en tête de la liste américaine pour Tokyo

LeBron James, qui est récemment devenu le troisième meilleur buteur de la NBA, mène la première liste de 44 joueurs établie par USA Basketball avant les Jeux Olympiques qui se tiendront à Tokyo cet été.

02/10/2020

Agir à 22h35

CET

Sport.es

Avec la star des Los Angeles Lakers, la présence des premières épées s’impose comme son partenaire Anthony Davis, Stephen Curry (Guerriers), James durcit et Russell Westbrook (Rockets), Kawhi Leonard (Tondeuses), Chris Paul (Thunder) ou Jayson Tatum (Celtis).

Sous la devise «Nous avons quelque chose à prouver», les États-Unis veulent rééditer les succès de Londres 2012 et Pékin 2008 et oublier le fiasco de la Coupe du monde, où ils terminent en septième position, le pire classement de leur histoire.

LeBron sait déjà ce que c’est que de gagner une médaille d’or olympique. Il l’a fait à Pékin 2008 et Londres 2012. Il n’a pas assisté à l’événement de Rio de Janeiro 2016. L’attaquant des Lakers a également participé à la dernière défaite des États-Unis aux Jeux olympiques, à Athènes 2004, où il est tombé contre l’Argentine.

Dans cette première liste, il y a 29 joueurs qui savent déjà ce que c’est que de participer à des Jeux Olympiques, dont neuf des douze derniers qui ont remporté l’or: Kyrie Irving et Kevin Durant (Nets), Kyle Lowry (Raptors), Klay Thompson et Draymond Green (Warriors), Jimmy Butler (Heat), DeMar DeRozan (Spurs), Paul George (Clippers) et Harrison Barnes (Kings).

De cette nomination, seuls Carmelo Anthony (Blazers), DeMarcus Cousins ​​(Lakers) et DeAndre Jordan (Nets) sont absents.

Voici la liste complète de Gregg Popovich, qui aura parmi ses assistants l’entraîneur des Warriors, Steve Kerr:

Miami Heat: Bam Adebayo et Jimmy Butler.

San Antonio Spurs: LaMarcus Aldridge, DeMar DeRozan et Derrick White.

Sacramento Kings: Harrison Barnes.

Assistants Washigton: Bradley Beal.

Soleils de Phoenix: Devvin Booker.

Indiana Pacers: Malcolm Brogdon, Victor Olaipo et Myles Tuner.

Boston Celtics: Jaley Brown, Marcus Smart, Jayson Tatum, Gordon Hayward et Kemba Walker.

Utah Jazz: Mike Conley et Donovan Mitchell.

Guerriers de l’état d’or: Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson.

Los Angeles Lakers: Anthony Davis, Dwight Howard, Kyley Kuzma, LeBron James et JaVale McGee.

Cavaliers de Cleveland: Andre Drummond et Kevin Love.

Brooklyn Nets: Kevin Durant, Joe Harris et Kyrie Irving.

Los Angeles Clippers: Paul George, Montrezl Harrell et Kawhi Leonard.

Houston Roockets: James Harden et Russell Westbrook.

Philadelphia 76ers: Tobias Harris.

Pélicans de la Nouvelle-Orléans: Brandon Ingram.

Portland Trail Blazers: Damian Lillard.

Milwaukee Bucks: Brook Lopez et Khris Middleton.

Toronto Raptors: Kyle Lowry.

Tunder d’Oklahoma City: Chris Paul.

Denver Nuggets: Mason Plumlee.

.