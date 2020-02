LeBron James en vedette dans la publicité du Super Bowl pour Hummer tout électrique

General Motors diffusera une publicité pour le Super Bowl mettant en vedette LeBron James annonçant le nouveau SUV Hummer tout électrique plus tard ce soir. Pendant l’annonce, LeBron peut être vu en train de briser un panneau avec un chelem à deux mains dans une salle de sport sombre et vide. GM marque son plus récent véhicule sous le nom de Hummer EV et il sera disponible à la vente l’année prochaine.

Selon CNBC, James a qualifié le partenariat avec General Motors pour le nouveau Hummer de «naturel».

“Tout le monde connaît mon amour pour Hummer depuis le lycée et je suis fier de participer à l’annonce du nouveau modèle EV”, a déclaré James. «Le camion est peut-être silencieux, mais les chiffres de performance parlent d’eux-mêmes.»

Pendant son séjour à Akron St. Vincent-St. Mary High School, LeBron a fait l’objet d’une enquête par des responsables sportifs du lycée de l’Ohio pour avoir reçu en cadeau une version gourmande en essence du Hummer H2. Finalement, il a été déterminé qu’il n’avait pas enfreint les règlements administratifs des amateurs après avoir été forcé de s’asseoir sur plusieurs matchs pendant l’enquête.

Le nouveau Hummer électrique devrait entrer en production à l’automne 2021 dans une usine de Détroit, au Michigan. Cette publicité mettant en vedette LeBron devrait être diffusée aux États-Unis au cours du deuxième trimestre du Super Bowl plus tard dans la journée.

