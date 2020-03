LeBron James envoie un maillot dédicacé à Ja Morant; La recrue des Grizzlies rend la pareille

LeBron James vise à aider la prochaine génération de superstars à se développer, il est donc plus qu’heureux de voir Ja Morant prospérer. Cela est apparu après le match entre ses Lakers de Los Angeles et les Grizzlies de Memphis.

James a réussi un mouvement de classe en envoyant un maillot à Morant avec un message après la défaite des Lakers contre Memphis, 105-88. Il était censé inspirer Morant dans la tentative de la recrue de devenir une superstar sensationnelle qui mènera la NBA à des sommets encore plus élevés.

Grizzly Bear Blues a rapporté un moment réconfortant:

LeBron a offert à Ja un maillot autographié avec un message dessus. Beaucoup de respect du roi 💯

– Grizzly Bear Blues (@sbnGrizzlies) 1 mars 2020

Cependant, il semble que Morant ne veuille pas être surpassé par le roi. Après avoir reçu un maillot de James lui-même, il a fait envoyer l’un de ses propres maillots au vestiaire des Lakers en échange. Un geste aussi audacieux aurait été raillé s’il avait été fait par d’autres joueurs de la ligue, mais James était plus qu’heureux de recevoir le maillot de Morant, comme l’a rapporté Bill Oram.

Le maillot de Ja Morant est drapé sur une chaise à côté du casier de LeBron. LeBron a envoyé son maillot au vestiaire des Grizzlies pour Morant. “Je ne savais pas qu’il retournait la faveur”, a déclaré LeBron, “mais c’est plutôt cool.”

– Bill Oram (@billoram) 1er mars 2020

À ce stade, tout le monde sait que Morant est un homme franc qui ne laisse personne pleuvoir sur son défilé. Pour lui, réussir un tel coup est une chose que de nombreux fans de Grizzlies adorent et attendent de leur meneur.

Morant connaît un début de carrière puissant dans la NBA. Plus de la moitié de la saison, il affiche en moyenne 17,5 points, 3,4 rebonds et 6,9 passes décisives par nuit. De plus, il le fait sur des divisions de tir de 50% / 34% / 78%. Ses dunks électrisants et ses passes à couper le souffle ont fait des Grizzlies l’une des équipes incontournables du NBA League Pass.

Avec la façon dont il se comporte, il ne serait pas étrange de voir Morant devenir une superstar de bonne foi dans les années à venir.

